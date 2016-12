foto Ap/Lapresse 22:54 - "Due gay che si baciano? Mi fa schifo, lo facciano a casa loro. Mi giro dall'altra parte. Io sono normale e mi piacciono le donne". Lo ha detto Massimo Calearo, deputato di Popolo e Territorio ex Pd e Api, alla Zanzara su Radio 24 e Tgcom24. "I gay hanno altri gusti - dice ancora Calearo - io ho i miei normali e mi tengo i miei. Il matrimonio? Per carità, no...". - "Due gay che si baciano? Mi fa schifo, lo facciano a casa loro. Mi giro dall'altra parte. Io sono normale e mi piacciono le donne". Lo ha detto Massimo Calearo, deputato di Popolo e Territorio ex Pd e Api, alla Zanzara su Radio 24 e Tgcom24. "I gay hanno altri gusti - dice ancora Calearo - io ho i miei normali e mi tengo i miei. Il matrimonio? Per carità, no...".

Dichiarazioni pesanti che non potevano non scatenare dure reazioni. "Ognuno ha la sua idea di normalità, ma non può insultare gli altri", ha detto Franco Grillini, responsabile diritti civili e associazionismo dell'Italia dei Valori. "Se poi a parlare è Calearo - ha aggiunto Grillini - la situazione è ancora più grottesca. Come può, infatti, una persona che ha fatto dell'opportunismo politico la sua bandiera, esprimere giudizi morali?".



"A noi, per esempio, - continua Grillini - 'fa schifo' chi si fa eleggere in uno schieramento e poi si offre a quello avverso come ha fatto il 'normale' Calearo. Piuttosto studi le cose che non sa prima di parlare e si documenti, magari leggendo l'ultimo numero de 'L'Espresso' sulle coppie gay. Magari imparerà a non insultare qualche milione di cittadini che si sentono molto più normali e per bene di lui".



"Non vado più in Parlamento ma con lo stipendio pago il mutuo"

Dall'inizio dell'anno alla Camera sono andato solo tre volte, anche per motivi familiari. Rimango a casa a fare l'imprenditore, invece che andare a premer un pulsante. Non serve a niente. Anzi, credo che da questo momento fino alla fine della legislatura non ci andrò più". Lo dice Massimo Calearo, deputato di Popolo e Territorio ex Pd e Api, alla Zanzara su Radio 24. "Fino a novembre - dice Calearo a Radio 24 - mi sono divertito a fare il consulente di Berlusconi sul commercio estero, ora non servo piu'. E' usurante andare alla Camera solo a premere un pulsante. Dimissioni? No, perché al posto mio entrerebbe uno del Pd molto di sinistra, un filo-castrista (Andrea Colasio, ndr)". Poi rivela: "Con lo stipendio da parlamentare pago il mutuo della casa che ho comprato, 12mila euro al mese di mutuo. E' una casa molto grande...". E ancora: "La mia Porsche è targata slovacca, l'ho comprata lì perché ho un'attività in quel paese con 250 dipendenti. E poi in Slovacchia si possono scaricare tutte le spese per la vettura. In Italia no".



Lehner: "Calearo si è fatto un grappino"

"Voglio sperare che il passo falso di Calearo sia scaturito non da furore egotico-qualunquistico, bensì da un perdonabile grappino di troppo". E' quanto dice Giancarlo Lehner, di Popolo e Territorio, commentando le affermazioni fatte dal suo collega di gruppo, Massimo Calearo.



"Ho ascoltato per radio alcune abnormi considerazioni del collega Calearo, uno sproloquio, purtroppo, apparso sincero, che delegittima verticalmente l'istituto parlamentare e il mio stesso gruppo 'Popolo e Territorio'. Se la gente prima ci sputava in faccia, adesso potrebbe a buon diritto far di peggio".



Veltroni: "Persona orrenda"

Walter Veltroni interviene via twitter sulla polemica scatenata dalle affermazioni di Massimo Calearo. "Vedo solo ora che mi si chiede di scusarmi per la candidatura di Calearo. Calearo ha mostrato di essere una persona orrenda", scrive nel primo tweet Veltroni, che candidò Calearo capolista in Veneto quando era leader del Pd alle politiche del 2008. "Quando il Pd, all'unanimità, lo candidò sembrava diverso. La politica fa perdere la testa a molta gente. Come dimostrano molti altri casi anche peggiori dellle orrende frasi di Calearo", fa notare Veltroni. "C'è gente, non scelta da me, che non ha mai messo piede in Parlamento o che ha dato vita a comportamenti sui quali ha indagato la magistratura", ricorda, evidenziando che "in altre legislature e in molti Comuni succedono cose analoghe...".



L'ex segretario Pd, aggiunge: "Da tutti accetto critiche. Ma non da chi in questi anni ha fatto cadere due volte i governi di centro sinistra con il proprio estremismo... C'è molta gente che dovrebbe scusarsi per gli errori tragici che ha compiuto. Io mi sono dimesso, che è molto di più".