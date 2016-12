Caso Lusi, i pm sentiranno Rutelli e Bianco

- I pm della Procura di Roma, che indagano sul caso dell'ex tesoriere Luigi Lusi, accusato di aver sottratto tra i 18 e i 20 milioni di euro dalle casse della Margherita, nei prossimi giorni convocheranno gli ex vertici del partito per sentirli come testimoni. Da quanto emerso, verranno ascoltati Francesco Rutelli, Enzo Bianco e Gianpiero Bocci.

I magistrati intendono sentire la versione degli ex vertici della Margherita su alcuni passaggi dell'ultimo interrogatorio di Lusi ritenuti poco plausibili. A cominciare dal presunto mandato fiduciario che Lusi avrebbe ricevuto, non si sa da chi, per passare al compenso che, a detta dell'ex tesoriere, gli sarebbe spettato per il suo lavoro, per finire con il patto di spartizione dei fondi residui dei Dl (60% ai Popolari e 40% ai rutelliani, secondo il senatore).

Il presidente della Margherita, Francesco Rutelli, il presidente dell'Assemblea federale, Enzo Bianco, e il presidente del Comitato di Tesoreria, Gianpiero Bocci, spiegheranno ai magistrati che non esisteva alcun patto tra correnti per la spartizione delle risorse residue e che non c'era alcun mandato fiduciario assegnato a Lusi affinché utilizzasse al meglio, attraverso una serie di investimenti immobiliari, come ha fatto mettere a verbale, i soldi del partito.

Intanto, i pm sono orientati ad interrogare anche alcuni parenti del senatore Lusi finiti sotto inchiesta, a cominciare dalla moglie Giovanna Petricone. Tutti gli indagati, probabilmente, rinunceranno all'udienza fissata al 5 aprile prossimo davanti al tribunale del riesame contro il provvedimento del gip che convalidava i sequestri preventivi di sei immobili e di due milioni di euro su un conto corrente, tutti riconducibili all'ex tesoriere della Margherita.