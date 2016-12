foto LaPresse

13:32

- "Non siano solo alcuni a pagare il costo del necessario rigore", in un momento di crisi e difficoltà, c'è bisogno "di un'equa distribuzione dei sacrifici e delle rinunce". E' quanto ha sottolineato il Segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata. "C'è grande preoccupazione - ha aggiunto l'arcivescovo - per i giovani ma anche per le famiglie, bisogna scongiurare il rischio di un collasso strutturale".