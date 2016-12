foto Ap/Lapresse

- Il pareggio di bilancio "resta l'obiettivo che sarà perseguito" anche in un periodo di recessione, e "non richiederà nuove manovre". Lo garantisce il premier, Mario Monti, che spiega come la recessione nasce dall'economia internazionale e dalla mancanza di "politiche di crescita" in Italia, non dalle riforme. Queste invece, nonostante possano sul momento "intensificare un po'" la tendenza negativa, non devono essere messe in discussione.