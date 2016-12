foto Da video

- Giorgio Napolitano invita il governo a limitare l'uso della fiducia e dei decreti legge. Il Capo dello Stato "promette di esercitare un vaglio rigoroso - si legge in una nota del Quirinale - dei presupposti per l'emanazione di ulteriori dl e dal richiamare a un ricorso solo in casi di necessità alla posizione della fiducia" per tutelare le "prerogative del Parlamento e il sereno svolgimento del confronto tra maggioranza e opposizione".