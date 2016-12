foto Olycom

17:22

- Nuovo appello del Capo dello Stato contro lo sfruttamento dei precari in Italia. "Le giovani generazioni, sulle quali grava già un debito pubblico che tende a diventare un fardello insopportabile, devono poter accedere al mercato del lavoro in modo che non siano penalizzate da ingiustificate precarietà o da forme inammissibili di sfruttamento", ha scritto Napolitano in un messaggio all'Ugl.