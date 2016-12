foto LaPresse 20:11 - Giorgio Napolitano esorta istituzioni e sindacati perché si impegnino contro il grave fenomeno della disoccupazione. "Nell'attuale fase economica - ha detto il Presidente della Repubblica - l'impegno delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali deve innanzitutto essere volto a contrastare la piaga della disoccupazione, che colpisce in primo luogo donne e giovani". Il Capo dello Stato ha pronunciato questo messaggio al congresso Ugl. - Giorgio Napolitano esorta istituzioni e sindacati perché si impegnino contro il grave fenomeno della disoccupazione. "Nell'attuale fase economica - ha detto il Presidente della Repubblica - l'impegno delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali deve innanzitutto essere volto a contrastare la piaga della disoccupazione, che colpisce in primo luogo donne e giovani". Il Capo dello Stato ha pronunciato questo messaggio al congresso Ugl.

"L'attiva partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresenta per il nostro Paese, in un momento di crisi ma anche di grandi opportunità di riforme sociali, una preziosa risorsa per perseguire quella crescita equa e sostenibile di cui l'Italia ha urgente bisogno", ha spiegato il Capo dello Stato.



"Basta giovani precari e sfruttati"

"Le giovani generazioni - ha aggiunto Napolitano -, sulle quali grava già un debito pubblico che tende a diventare un fardello insopportabile, devono poter accedere al mercato del lavoro in modo che non siano penalizzate da ingiustificate precarietà o da forme inammissibili di sfruttamento".



"Il governo limiti l'uso della fiducia"

Giorgio Napolitano ha poi invitato il governo a limitare l'uso della fiducia e dei decreti legge. Il Capo dello Stato "promette di esercitare un vaglio rigoroso - si legge in una nota del Quirinale - dei presupposti per l'emanazione di ulteriori Dl e dal richiamare a un ricorso solo in casi di necessità alla posizione della fiducia" per tutelare le "prerogative del Parlamento e il sereno svolgimento del confronto tra maggioranza e opposizione".