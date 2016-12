foto Ansa

14:59

- Le "enormi cifre" sottratte da Luigi Lusi non sono state oggetto di nessuna "spartizione" nel partito. Parola di Francesco Rutelli, Enzo Bianco e Gianpiero Bocci. Quelle cifre, dicono in una nota, "le ha intestate a se stesso e ai suoi familiari, sulla base della sua azione illecita". E sul "tutti sapevano" di Lusi, in riferimento alla Margherita, i tre esponenti dicono: non ha indicato un solo dirigente al corrente delle sue attività predatorie.