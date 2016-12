La partecipazione di Tokyo punta alla “promozione di cibi e della cultura alimentare giapponese” come anticipato dal ministro dell’Agricoltura Michihiko Kano. La conferma del paese leader mondiale nel campo dell’elettronica, dell’informatica e nel settore automobilistico era attesa da tempo.

Per Roberto Formigoni, commissario generale per Expo 2015 e presidente della Regione Lombardia, "l'adesione del Giappone è una decisione di peso e qualità straordinariamente rilevante. Tutto questo a conferma dell'attrattività che la nostra Expo continua a dimostrare". “L’adesione del Giappone a Expo Milano 2015 – dichiara Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano e Commissario straordinario del Governo italiano per Expo 2015 - acquista particolare significato perché avviene in coincidenza con la visita ufficiale a Tokyo del presidente del Consiglio Mario Monti.

La collaborazione con il Giappone, paese ad alto tasso di innovazione, darà sicuro impulso alla creazione di partnership economiche tra eccellenze dei due Paesi. Ma, sono certo – ha concluso il sindaco Pisapia - , darà anche sostanza al dibattito sui temi dell’Esposizione stessa e alla ricerca avanzata per trovare soluzioni a problemi vecchi e nuovi sui fronti strategici della sicurezza alimentare, del diritto al cibo e dello sviluppo sostenibile”.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato Giuseppe Sala, Amministratore Delegato di Expo 2015 SpA – che il Giappone abbia accettato di partecipare a Expo Milano 2015. Il tema ‘Nutrire il pianeta, Energia per la vita’ trova un nuovo importante interprete nella millenaria tradizione culinaria e agroalimentare del Paese. Grazie alle tecnologie più innovative, di cui è leader nel mondo, Tokyo contribuirà in maniera decisiva alla riuscita dell’esposizione di Milano. Il fatto che questa conferma arrivi nei giorni in cui il nostro Governo è in visita a Tokyo è per noi un’ulteriore nota di orgoglio. Testimonia che l’impegno preso dall’esecutivo durante l’incontro svoltosi a Roma, a Palazzo Chigi, a inizio marzo, è concreto e operativo”.