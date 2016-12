foto Ansa

19:23

- Svolta nello scandalo che ha travolto il senatore Luigi Lusi. "Ribadisco l'intenzione di restituire tutto quanto alla Margherita", ha detto l'ex tesoriere del partito di Rutelli ai pm che lo indagano per l'appropriazione di una ventina di milioni di euro. Lusi ha anche dato mandato ai suoi legali di cedere quote della società "Luigia Ltd" in favore dei rappresentanti del movimento politico "La Margherita - Democrazia e Libertà".