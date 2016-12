Lavoro,Pd: "Testo incostituzionale"

- "Non sono un costituzionalista ma è evidente che nella riforma del lavoro ci sia un problema di costituzionalità". Lo ha affermato il leader del Pd Bersani, continuando: "Serve una correzione in Parlamento". "O politici e tecnici convincono insieme il Paese o il Paese è pronto a prendere a cazzotti politici e tecnici", ha poi aggiunto replicando a quanto ha detto il premier Monti sul consenso degli italiani nei riguardi del governo tecnico.

''Cerchiamo di essere ragionevoli, ora sull'articolo 18 abbiamo norme che ci differenziano da paesi europei come la Germania e la Danimarca che vengono ritenuti i migliori nel mercato del lavoro. Andiamo verso questi paesi e non facciamo come gli Stati Uniti. Su questa posizione ragionevole intendiamo discutere in Parlamento''.

"Legge elettorale, ci teniamo il Porcellum o cambiamo?"

''Sulla legge elettorale ci sono i gusti piu' disparati ma vogliamo tenerci il porcellum o cambiare?''. E' l'obiezione che Pierluigi Bersani fa a chi nel Pd critica l'ipotesi di riforma elettorale emersa martedì. ''Ciascuno deve uscire - sostiene - dalle convinzioni profonde altrimenti ci teniamo questa legge elettorale''. Quanto al fatto che il nuovo modello penalizzi soprattutto il Pd, replica: ''siamo generosi ma non cosi' tanto, e poi le leggi elettorali non si fanno da soli ma discutendo con gli altri''.

''Da questi colloqui ricavo un metodo per l'Europa: o ci salviamo insieme o non si salva nessuno perche' rischiamo, se non facciamo correzioni di cadere in un meccanismo di avvitamento tra risanamento e recessione''. Pier Luigi Bersani, che oggi a Lisbona ha incontrato il nuovo leader socialista Antonio Jose' Seguro, esponente del Parlamento portoghese e il governatore del Banco de Portugal, Carlos Costa, torna a chiedere correzioni alla politica economica dell'Europa.