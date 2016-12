foto LaPresse 19:31 - La procura di Roma smentisce che i vertici della Margherita sapessero della gestione dei fondi del partito fatta dall'ex tesoriere Luigi Lusi. "Non corrisponde al contenuto dell'atto istruttorio - scrive in una nota la procura - la ricostruzione, secondo cui Luigi Lusi avrebbe affermato che gli investimenti immobiliari e mobiliari da lui effettuati con i fondi della Margherita sarebbero stati concordati con i vertici". - La procura di Roma smentisce che i vertici della Margherita sapessero della gestione dei fondi del partito fatta dall'ex tesoriere Luigi Lusi. "Non corrisponde al contenuto dell'atto istruttorio - scrive in una nota la procura - la ricostruzione, secondo cui Luigi Lusi avrebbe affermato che gli investimenti immobiliari e mobiliari da lui effettuati con i fondi della Margherita sarebbero stati concordati con i vertici".

Nella nota, emessa per "precisare che le ricostruzioni giornalistiche non corrispondono al tenore ed al contenuto dell'interrogatorio effettuato", si sottolinea anche che "il tema dell'utilizzo di carte di credito non è stato oggetto di approfondimento".



Lusi ai pm: "Voglio restituire tutto"

"Ribadisco l'intenzione di restituire tutto quanto è della Margherita". Lo ha detto il senatore Luigi Lusi ai pm che lo indagano per l'appropriazione di una ventina di milioni di euro dalle casse del partito. Parlando del valore dei suoi immobili, Lusi ha risposto che la villa di Genzano è valutabile 7 mln di euro.