- "Le imprese hanno paura di assumere perché molto difficile licenziare anche per ragioni economiche". Il premier Mario Monti, in una conferenza al Nikkei di Tokyo, torna sulla riforma del lavoro, sottolineando che fra le ragioni che hannno portato ad una diminuzione degli investimenti italiani e stranieri in Italia c'è anche l'attuale normativa sul lavoro. Ma non è l'unica ragione, aggiunge, "il Paese cresce meno anche per l'assenza di infrastrutture".