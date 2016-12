foto Ansa

08:35

- "Nonostante alcuni giorni di declino a causa delle nostre misure sul lavoro questo governo sta godendo un alto consenso nei sondaggi i partiti no" anche perché noi siamo una "breve eccezione". Lo afferma Mario Monti in una conferenza a Tokyo. Un'eccezione, ha aggiunto, che segna un'inversione di tendenza e "la gente sembra apprezzare un modo di affrontare i problemi veri in modo moderato, non gridato".