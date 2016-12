foto LaPresse

- "Per passare in Aula dobbiamo essere d'accordo un po' anche noi". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, sull'ipotesi di riforma della legge elettorale. "Monti minaccia di andarsene? Speriamo, perché lui è la garanzia che non si fanno le riforme: fino ad adesso ha fatto tutte controriforme, perché risponde solo alle banche, all'Europa e non alla gente", ha aggiunto Bossi.