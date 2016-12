foto LaPresse

- "Non c'è una ricetta unica. E non sta nella riforma del mercato del lavoro e meno che mai dell'articolo 18". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero. "Non è quella la sola chiave per recuperare i caratteri fisiologici di una società che voglia dare lavoro a tutte le sue componenti".