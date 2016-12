foto Tgcom24

19:21

- Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso il suo vivo apprezzamento per l'impegno manifestato dal Pdl, dal Pd e dal Terzo Polo a collaborare per avviare anche in in Parlamento un insieme di modifiche della Costituzione e la revisione della legge elettorale. Lo ha sottolineato lo stesso capo dello Stato in un incontro avuto con il presidente del Senato, Renato Schifani.