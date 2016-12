"Ci vedremo con Alfano e Bersani nei prossimi giorni perché siamo in zona Cesarini in materia di riforme costituzionali. Se vogliamo farle dobbiamo impostarle in Parlamento prima di Pasqua o i tempi tecnici non ci saranno più", aveva detto ieri Casini nel corso di un dibattito organizzato da Roma InConTra. All'ordine del giorno del vertice di oggi proprio le riforme costituzionali e la legge elettorale.



Bersani: "Elezioni a ottobre? Stupidaggini"

"Non capisco da dove escano queste stupidaggini: certamente non da noi". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, rispondendo in transatlantico alla Camera ai giornalisti che gli chiedono se davvero il Pd punti al anticipare ad ottobre le elezioni. "Al vertice si parla di riforme... poi vediamo", ha aggiunto Bersani.