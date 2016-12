foto LaPresse

18:39

- "La situazione drammatica in cui versava il Paese non si è esaurita, per questo il governo deve continuare". Pier Ferdinando Casini, arrivando al dibattito di "Roma incontra", sottolinea la gravità della situazione in cui ancora si trova l'Italia e precisa: "Sull'articolo 18 abbiamo una posizione nettissima: siamo d'accordo con il governo, con quanto ha deciso in sede collegiale al Consiglio dei ministri".