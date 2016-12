foto LaPresse 18:54 - I provvedimenti adottati fin qui hanno messo "al sicuro il Paese". Ora, avverte il presidente della Cei Angelo Bagnasco, bisogna "azionare tutti gli strumenti e investire tutte le risorse" per creare lavoro, "priorità assoluta". "Bene sommo - dice il cardinale - è la persona che lavora. Si avvii la sospirata fase di ripresa". A questo scopo, Bagnasco esorta le banche ad aprire alle piccole e medie imprese e chiede al governo "equità e rigore". - I provvedimenti adottati fin qui hanno messo "al sicuro il Paese". Ora, avverte il presidente della Cei Angelo Bagnasco, bisogna "azionare tutti gli strumenti e investire tutte le risorse" per creare lavoro, "priorità assoluta". "Bene sommo - dice il cardinale - è la persona che lavora. Si avvii la sospirata fase di ripresa". A questo scopo, Bagnasco esorta le banche ad aprire alle piccole e medie imprese e chiede al governo "equità e rigore".

"La gente ha paura della crisi"

Nella sua prolusione davanti ai rappresentanti del Consiglio episcopale permanente della Cei che sono riuniti a Roma, il presidente della Cei ha parlato della crisi economica che è la più grande crisi del dopoguerra e della quale la gente ha paura. Una "condizione di paura oggi è evidente e va fatta evolvere per uscirne migliorati, più forti spiritualmente e più attrezzati umanamente".



"Pensare al bene comune"

Dando per scontato purtroppo che la crisi non si risolverà né all'improvviso né troppo in fretta, dobbiamo, insieme alle nostre abitudini, modificare il nostro modo di pensare. C'è bisogno di una visione forte e condivisa che probabilmente ha il suo punto di inizio nella riscoperta del bene comune come "universale concreto", ha proseguito il porporato.



"No a rendite di posizione"

"Nella realtà odierna nessuno può pensare di preservare automaticamente delle rendite di posizione. Bisogna sapersi misurare con le mutazioni incalzanti che costringono ad un pensare nuovo. Bene sommo è la persona, e la persona che lavora; per questo vanno create le condizioni perché le opportunità di impiego non sfumino, e con esse le abilità manageriali e i capitali necessari all'impresa".



"Stato ed enti locali siano solventi"

E' necessario che lo Stato e gli enti locali siano solventi e lungimiranti e gli istituti bancari non si chiudano in modo indiscriminato alle richieste di piccoli e medi imprenditori: non ogni ristrutturazione va valutata con diffidenza; è necessario considerare, caso per caso, situazioni e persone, l'onestà insieme all'affidabilità, e alla quota di controllabile rischio senza il quale non può darsi alcun salto nella crescita".



Ici, "contenti che non ci siano più zone d'ombra"

Bagnasco ha anche fatto riferimento all'Ici non versata dalla Chiesa: "Siamo lieti che il tema dell'Ici sui beni ecclesiastici abbia avuto un'evoluzione positiva, arrivando con sollecitudine ad un approdo soddisfacente che, eliminando le sia pur remote ma possibili zone d'ombra, indurrà a superare eventuali situazioni di ingiusto trattamento, sottraendo argomenti a polemiche sgradevoli e devianti, fondate talora su vere e proprie menzogne".



"Fatto poco per favorire i giovani"

"Siamo profondamente persuasi che i giovani di oggi siano in grado di dare una spinta decisiva al cambio di passo del nostro Paese" ha proseguito Bagnasco aggiungendo che "il loro entusiasmo e l'ascolto della loro rabbia, ci inducono a ricordare che non si possono tradire". Poi, ha detto ancora che governo ha portato il Paese in sicurezza di fronte alla crisi e ora operi per dare lavoro ai giovani.



"Servono equità e rigore"

Alle istituzioni Bagnasco chiede equità e rigore. "Dal governo sono attese soluzioni sospirate per anni. Come vescovi chiediamo di tenere insieme equità e rigore" ha detto.



"Stringenti contro ladri cosa pubblica"

L'Italia deve "dotarsi di strumenti pervasivi e stringenti nel contrasto alla corruzione e al latrocinio della cosa pubblica".



"Rinnovare i partiti"

La stagione dell'emergenza che stiamo attraversando non durerà per sempre. Per questo occorre "anche approfittarne per rinnovare i partiti, tutti i partiti, che non hanno alternativa se vogliono tornare, com'è fisiologico, ad essere via ordinaria della politica ed essere pronti, quando sarà, a riassumere direttamente nelle loro mani la guida del Paese" ha dichiarato ancora il presidente della Cei aggiugendo che i cattolici sono pronti a fare la propria parte.



"No al divorzio breve"

Tornando sui temi sociali Bagnasco ha detto anche "no" a "tutto ciò che infragilisce il matrimonio, ivi compreso il cosiddetto divorzio breve". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, nella sua prolusione davanti ai rappresentanti del Consiglio episcopale permanente della Cei che sono riuniti a Roma. Poi ha affermato che "in una cultura del tutto-provvisorio, l'introduzione di istituti che per natura loro consacrino la precarietà affettiva, e a loro volta contribuiscano a diffonderla, non sono un ausilio né alla stabilità dell'amore, nè alla società stessa".



"No ad aborto, eutanasia e suicidio assistito"

Il cardinale ha chiesto che il Senato approvi il ddl sulla bioetica senza modifiche. Lo Stato, ha invocato, non ammetta l'aborto, l'eutanasia e il suicidio assistito.