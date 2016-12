Bersani:"Correggere riforma lavoro"

- "Vogliamo portare in porto la riforma del lavoro, ma discutendone in Parlamento e correggendo le lacune che ci sono". Con queste parole Pier Luigi Bersani, nella relazione alla direzione del Pd, conferma l'intenzione di modificare la riforma sull'art.18. "Proponiamo di abbassare i toni - prosegue Bersani - e chiediamo alla forze parlamentari di riflettere sui punti controversi".

"Fisseremo un presidio sul lavoro, un tavolo con gruppi parlamentari e partito" nel quale si dialogherà con i soggetti sociali. Il segretario del Pd, insomma, alza i toni ma vuole unità din intenti: "Nelle prossime settimane non servono proposte estemporanee, il Pd non deve essere un partito con cento voci".

Occhi puntati anche sulla nuova legge elettorale, definita "prioritaria e indifferibile". Gli fa eco in capogruppo alla Camera Franceschini: "Siamo ad aprile e temo che il Pdl stia puntando a trascinare tutti in una soluzione indistinta. Occorre allora andare avanti anche con la sola legge elettorale, non possiamo permetterci di andare a votare col porcellum".

D'Alema: "Chi voleva spaccare il Pd rischia la fine di Willy il coyote"

"Chi ha sperato di spaccare il Pd e metterlo contro la Cgil rischia di finire come Willy il coyote". E' l'immagine che Massimo D'Alema ha usato nella sua relazione alla direzione del Pd dopo aver condiviso "in pieno" l'intervento di Walter Veltroni che ha manifestato il proprio consenso alla relazione di Bersani. Il presidente del Copasir non si è lasciato sfuggire una battuta sul clima al positivo della direzione del partito: "Non stiamo scrivendo il libro Cuore...".