foto LaPresse

20:29

- "Domani in segreteria Bossi deciderà eventuali deroghe" per apparentamenti per le elezioni amministrative. Lo ha annunciato il responsabile segreterie della Lega Nord, Roberto Calderoli, a margine del congresso provinciale di Udine della Lega Nord. "Comunque - ha proseguito - per il momento andiamo da soli: non potrà mai essere nostro alleato chi sostiene il governo Monti".