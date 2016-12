Monti al forum di Cernobbio: la situazione è difficile, l'emergenza non si risolve in un anno

foto Ansa 18:18 - "La situazione è difficile. Non dobbiamo farci illusioni. L'emergenza non si risolve in un anno". Mario Monti interviene al forum della Confcommercio di Cernobbio, esortando a "tenere basse le aspettative". Ma aggiunge: "Ho cercato di rimediare ai mali che si erano determinati negli ultimi decenni. La situazione non è brillante. Ma devo dare atto del senso di responsabilità delle forze che appoggiano il governo". - "La situazione è difficile. Non dobbiamo farci illusioni. L'emergenza non si risolve in un anno". Mario Monti interviene al forum della Confcommercio di Cernobbio, esortando a "tenere basse le aspettative". Ma aggiunge: "Ho cercato di rimediare ai mali che si erano determinati negli ultimi decenni. La situazione non è brillante. Ma devo dare atto del senso di responsabilità delle forze che appoggiano il governo".

"Ho cercato di rimediare ai mali che si erano determinati negli ultimi decenni". Ma "non ho cercato io questa posizione da premier", ha detto il presidente del Consiglio, aggiungendo: "Non è sempre facilissimo far cadere in modo armonioso le tessere del mosaico in modo che tutti loro possano sostenerci in Parlamento".



"Più crescita e minori tasse. Sarebbe un'opera meno impervia se si fosse incominciato più di un anno fa, se si fosse riconosciuto che l'italia aveva una una urgenza anziché negarlo", ha poi ribadito.



Il premier ha spiegato che "salvo intese" non significa che sia succettibile di incursioni. "Questa strana formula che non è uscita per assonanza con Salva Italia significa salvo intese fra i membri del governo e il capo dello Stato", ha continuato. "Nessuno si illuda - ha affermato - che significhi che forze importanti esterne al governo possano intervenire per cambiare i contenuti". "Non mi aspetto che ci sia una revoca" dello sciopero indetto dalla Cgil. "Mi dispiace, fa parte della fisiologia sociale di un paese democratico", ha poi dichiarato.



"Sono molto grato al ministro Fornero di aver guidato questa operazione e a tutti i ministri", ha poi detto il premier Monti. "Ho trovato grande senso di appartenenza alla squadra", ha aggiunto. "Adesso il Cipe è diventato, con la conduzione mia e dei ministri Passera e Barca, una macchina molto veloce per decisioni e finanziamenti in materia di infrastrutture", ha affermato.



"Ancora rischio contagio da Spagna"

La Spagna "sta dando all'Ue preoccupazioni perché i tassi salgono e ci vuole poco per ricreare contagio che potrebbe allargarsi". Il presidente del Consiglio Mario Monti lo ha detto al Forum di Confcommercio spiegando che la Spagna "ha fatto una riforma del lavoro molto incisiva ma non ha posto attenzione sui conti".



"Lavorando sui tassi facciamo risparmiare le imprese"

"Sapete dove abbiamo operato per la crescita senza dirlo? Nel lavorare in modo pesante ai fini della riduzione dei tassi di interesse. Così facciamo risparmiare allo Stato rispetto ai livelli folli (di tassi, ndr) di quando siamo entrati in carica, e facciamo risparmiare un po', facendo moral suasion con le banche, anche alle imprese". Lo ha detto Mario Monti enumerando quali le azioni in campo per la crescita.