Lavoro, Angelino Alfano: "Le modifiche sulla riforma non siano di un solo colore"

Cernobbio, iniziato il Forum di Confcommercio 16:30 - "O si accetta il punto di equilibrio trovato dal governo dopo settimane o, se si lavora a qualche modifica, non si puo immaginare che siano di un solo colore". Parola di Angelino Alfano, intervenuto al forum Confcommercio riferendosi alla riforma del lavoro e all'articolo 18. "Oggi il governo è meno forte di ieri", aggiunge Alfano, sottolineando che sulla riforma non ci sono nè testo scritto nè tempi certi. - "O si accetta il punto di equilibrio trovato dal governo dopo settimane o, se si lavora a qualche modifica, non si puo immaginare che siano di un solo colore". Parola di Angelino Alfano, intervenuto al forum Confcommercio riferendosi alla riforma del lavoro e all'articolo 18. "Oggi il governo è meno forte di ieri", aggiunge Alfano, sottolineando che sulla riforma non ci sono nè testo scritto nè tempi certi.

"Il testo della riforma non l'abbiamo letto perchè c'è il 'salvo intese' - ha spiegato Alfano - i tempi sono incerti e lo sciopero della Cgil non è stato revocato. Questa è un'operazione che penalizza il governo sulla sua capacità di decisione". Alfano ha spiegato che "questo è un punto che dobbiamo sciogliere. Le forze che sostengono il governo giungano a un'intesa" per evitare la debolezza di questo esecutivo.



"La nostra giurisprudenza è contro i datori di lavoro"

Sui casi di licenziamento regolati dall'articolo 18 in Italia "la giurisprudenza è contro i datori di lavoro". Lo ha affermato il segretario del Pdl, nel corso di un dibattito con il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, e con Roberto Maroni. La frase di Alfano è stata accolta da uno scrosciante applauso della platea. "Ci sono casi di reintegro inaccettabili - ha detto - dipendenti reintegrati dopo aver rubato i bagagli in aeroporto". Se facciamo il modello tedesco con la giurisprudenza italiana "abbiamo vanificato l'effetto di una norma del genere" sull'articolo 18.



"Ci impegneremo affinché la riforma sia pronta entro l'estate"

"Prendiamo un impegno per chiudere i lavori entro un termine prefissato. Il presidente del Senato ha detto con saggezza entro l'estate, ovvero 4 mesi, e si chiude. Si prenda questo impegno per non dare l'impressione che su un capitolo fondamentale" si perde tempo. Lo ha ribadito Alfano.