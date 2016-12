Passera: "L'aumento dell'Iva sarà inevitabile"

foto LaPresse 13:21 - Sarà inevitabile ritoccare l'Iva se non si dovessero trovare altre fonti per reperire le risorse necessarie. La conferma arriva dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, che spiega: "Si è dovuto mettere l'Iva da un certo punto dell'anno in avanti. Se si trovassero altre fonti per evitarlo, sarebbe meglio. Ma se non troviamo altre forme, è quasi automatico". - Sarà inevitabile ritoccare l'Iva se non si dovessero trovare altre fonti per reperire le risorse necessarie. La conferma arriva dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, che spiega: "Si è dovuto mettere l'Iva da un certo punto dell'anno in avanti. Se si trovassero altre fonti per evitarlo, sarebbe meglio. Ma se non troviamo altre forme, è quasi automatico".

Il ministro è intervenuto sui temi caldi del governo al Forum della Confcommercio, a Cernobbio. E ha assicurato, sul fronte dell'ipotesi del rincaro Iva, che "se si trovassero altre fonti strutturali per evitare questo sarebbe meglio per tutti". E ancora: "Nei primi quattro mesi abbiamo preso iniziative strutturali, su riforma lavoro e produttività; oggi dobbiamo impegnarci sui capitoli della crescita, spending review e recupero evasione perché da lì possono arrivare risorse. L'impegno è quello di evitare di usare la clausola Iva", conclude Passera.



"Lavoro, la riforma è un pezzo importante del piano crescita"

Passera ha poi difeso la riforma del lavoro con queste parole: "La crescita di un Paese non viene da nessuna cosa in particolare ma è necessario che tutte le cose funzionino. La riforma del lavoro è uno dei pezzi più importanti", ha detto, uno dei "singoli pezzi di un unico piano che mese dopo mese di sta realizzando". E ha poi sottolineato che ci sono "misure che riducono la piaga del precariato" e "rendono il mercato lavoro più dinamico".



Sul testo della legge, ha detto: "Siamo convinti delle proposte che andremo a fare al Parlamento che ha l'ultima parola su tutto. Cercheremo di esser molto convincenti".



"Con le liberalizzazioni rinasce l'immagine del Paese"

"Essere arrivati in fondo al provvedimento - ha detto ancora Passera, riferendosi alla normativa sulle liberalizzazioni - è una grande soddisfazione. Fa parte dei mattoncini su cui si è ricreata l'immagine del nostro Paese".