foto Ap/Lapresse

11:41

- La Cgil non intende fare passi indietro sugli scioperi annunciati contro la riforma del lavoro e vuole "rafforzare di molto" le decisioni già prese. Il segretario generale Susanna Camusso conferma che il pacchetto di 16 ore di sciopero si farà perché non ci sono elementi "che ci fanno tornare indietro" e avverte: "E' bene per tutti farsi un bagno di realtà e domandarsi come mai ci sono state così tante reazioni nel Paese. E ce ne saranno ancora".