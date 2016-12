foto Da video

11:20

- Il governo "aveva tutte le condizioni per non doversi rammaricare, le trovo un po' lacrime di coccodrillo". E' quanto afferma il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, in merito alle dichiarazioni del ministro Fornero la quale si è rammaricata per non avere avito la piena condivisione. "Non c'è nessun elemento che ci farà tornare indietro", ha detto la Camusso sullo sciopero indetto dalla Cgil, "è evidente che bisogna rafforzarlo".