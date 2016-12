Riforma del lavoro, i ministri contro Fornero

- Aria tesa al Consiglio dei ministri che ha approvato "salvo intese" il disegno di legge sulla riforma del lavoro. Sei ore di discussione incandescente, con una fronda di ministri dissidenti che ha criticato apertamente le scelte di Fornero. Il primo a sollevare le sue obiezioni è stato il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca, che ha contestato al ministro del welfare di non aver preparato un "vero articolato" ma soltanto una "bozza generica." Critica appoggiata è rafforzata dal ministro per i rapporti col parlamento Piero Giarda. E' solo l'inizio.

Difendersi dalle discriminazioni

Barca solleva anche una questione di merito, in particolare sull'articolo 18. Ribadisce quanto aveva già sosenuto nei giorni scorsi, rendendo esplicite le sue perplessità. "Come tutelerà il proprio diritto il lavoratore per il quale è stato chiesto il licenziamento per motivi economici che ritiene di essere stato discriminato?" Si era chiesto Barca, affermando che questa fosse la domanda cruciale.

Si accende lo scontro

Da questo momento in poi sono in molti a mettersi in scia e a fomentare lo scontro. Nel varco aperto si insinuano il ministro dell'integrazione Andrea Riccardi e Renato Balduzzi. Il ministro della salute è l'unico a essere un costituzionalista e i suoi rilievi infiammano gli animi. Sull'articolo 18 "Meglio andarci piano" perché una sua modifica potrebbe anche confliggere con l'articolo 1 della Costituzione, quello che proclama la Repubblica fondata sul lavoro.

Interviene Monti

A difendere il lavoro di Fornero e a smorzare gli animi deve intervenire il premier Monti, ribadendo il "carattere equilibrato" del lavoro del ministro. Non basta. La discussione si arroventa di nuovo quando è il momento di decidere se procedere per decreto. Monti è di nuovo in campo: "Politicamente sarebbe una forzatura." Ma i due blocchi sono in trincea e non mollano. Tanto da spingere Passera a chiedere un rinvio dell'approvazione. Notizia rilanciata da molti esperti di retroscena, ma smentita dall'interessato.

"Salvo intese"

Da questo punto in poi Monti agisce d'imperio e forza la mano per arrivare ad una approvazione che giudica irrinunciabile prima del viaggio in Oriente. Dunque la bozza viene approvata con la formula "salvo intese." E la tensione si scioglie.