foto LaPresse

10:57

- Sulla riforma del mercato del lavoro "andremo alla discussione in Parlamento". E il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è "convinto che si arriverà a un risultato valido", e garantisce che "non ci sarà una valanga di licenziamenti". Il problema, spiega "è quello delle aziende che chiudono e dei lavoratori che rischiano il posto di lavoro, non per l'articolo 18 ma per il crollo delle attività produttive".