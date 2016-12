foto Ansa

21:35

- La riforma del lavoro non è stata scritta "sotto dettatura" dell'Europa. Lo ha detto il ministro del Lavoro Elsa Fornero. "Non aboliamo l'articolo 18. Distinguiamo le fattispecie", ha aggiunto, confermando l'indennizzo nei casi di licenziamento economico e la scelta al giudice tra reintegro e indennizzo solo per il licenziamento disciplinare. Il Cdm non varerà la riforma per la quale bisognerà attendere una successiva riunione del governo.