18:34

- Ci saranno "disincentivi sia normativi sia contributivi" per "professionalizzare il lavoro a progetto" e "ridurre quella parte che in realtà è lavoro subordinato". Parola di Elsa Fornero, che ha illustrato il contenuto della riforma al tavolo con le parti sociali. Il ministro del Welfare ha poi aggiunto che il testo sulla flessibilità in uscita arriverà "solo domani in Consiglio dei ministri".