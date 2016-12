foto Ansa

18:17

- Il governo non cambia idea sull'articolo 18 in materia di licenziamenti economici: non ci sarà nessuna possibilità di reintegro per questi tipi di "uscite", ma soltanto di un indennizzo. Non cambia nulla dunque rispetto alla proposta già presentata martedì alle parti sociali. A riferirlo sono fonti governative che stanno partecipando al tavolo di confronto a Palazzo Chigi.