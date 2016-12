foto Ansa

17:22

- Sull'articolo 18 "abbiamo percepito una diffusa preoccupazione, su cui vorremmo rassicurare tutti. Eviteremo abusi". Parola di Mario Monti, che all'incontro con le parti sociali promette la vigilanza dell'esecutivo in materia, soprattutto sui licenziamenti economici, e annuncia che la riforma sarà vagliata domani dal Consiglio dei ministri. In ogni caso, precisa, oggi non si torna a discutere della flessibilità in uscita.