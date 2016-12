Articolo 18, Monti: "Eviteremo abusi"

Continua il confronto a palazzo Chigi sulla riforma del mercato del lavoro. Domani il Consiglio dei ministri la approverà "salvo intese". Fornero: "Non aboliremo l'articolo 18". La Cgil: "Così licenziamenti più facili". Vendola a Tgcom24: "Il Pd stacchi la spina". Bersani: "Troveremo una soluzione in Parlamento, ma la norma sull'art. 18 deve essere cambiata". Di Pietro: "Monti padrone arrogante". Bossi: "E' una controriforma".

22:07 P. Chigi: "Domani riforma approvata"

Domani il Consiglio dei ministri approverà "salvo intese" la riforma del mercato del lavoro. Si tratta della formula che si usa quando un testo non è ancora definitivo. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, sostenendo che non sarà necessario un nuovo Cdm per l'adozione della riforma.

22:06 Art. 18, Cgil: "Licenziamenti più facili"

"L'unico modo per evitare abusi sui licenziamenti è il reintegro nei posti di lavoro, altrimenti confermiamo il fatto che siamo in presenza di un provvedimento teso a rendere i licenziamenti più facili". Questo il commento della segreteria nazionale della Cgil al termine dell'incontro a palazzo Chigi sulla riforma del lavoro e sull'art.18.

21:29 Art. 18, Bersani: "La norma deve essere cambiata"

"Non voglio litigare con Alfano ma arrivare a risultati positivi: quella norma deve essere cambiata". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani. "Mi rivolgo anche a quelle forze, compreso il Pdl, perché ascoltino il moto dell'opinione pubblica, perché ascoltino le autorità morali. Riflettano sull'esigenza di tenere ben tutelati i diritti del cittadino lavoratore".

21:02 Il governo rinvia il varo della riforma

Il Cdm non varerà la riforma del lavoro per la quale bisognerà attendere un successiva riunione del governo. Lo ha detto il ministro Elsa Fornero, spiegando che "l'articolato" del testo sarà predisposto dai ministri anche senza il premier Monti impegnato in Asia.

20:29 Art. 18, Fornero: "Non lo aboliamo"

"Non aboliamo l'articolo 18. Distinguiamo le fattispecie": così il ministro del Lavoro, Elsa Fornero conferma l'indennizzo nei casi di licenziamento economico e la scelta al giudice tra reintegro e indennizzo solo per il licenziamento disciplinare.

20:27 Fornero a imprese: "No licenza a licenziare"

"Ci deve essere una chiara, chiarissima presa di responsabilità da parte delle imprese: non stiamo dando loro la licenza di licenziare". Lo ha detto il ministro Elsa Fornero in conferenza stampa al termine del tavolo sulla riforma del mercato del lavoro. "Verrebbero meno al loro ruolo sociale. Lo chiedo loro pubblicamente".

20:26 Fornero: "Tranne art. 18 sul resto tutti d'accordo"

A parte l'articolo 18, "sul resto è considerato buono da tutte le parti, inclusa la Cgil che ha riconosciuto lo sforzo per il contrasto alla precarietà, la buona impostazione sugli ammortizzatori e una buona determinazione sulle politiche attive". Lo ha detto il ministro Elsa Fornero in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

19:30 Vendola a Tgcom24: "Il Pd tolga la fiducia a Monti"

"Il Pd dovrebbe togliere la fiducia a Monti per non vedersi tolta la fiducia da parte dell'elettorato". Lo chiede Nichi Vendola dopo la riforma presentata dal governo sul lavoro. "Non è in gioco un qualunque ingrediente del teatrino della politica, è in gioco un pezzo della civiltà del Paese", dice il leader di Sel a Tgcom24.

19:28 Bossi: "E' una controriforma"

"Questa non è una riforma, ma una controriforma". Così il leader della Lega, Umberto Bossi, ai giornalisti alla Camera che gli chiedono un commento alla riforma dell'articolo 18. Il leader del Carroccio aggiunge che la Lega chiede di "non toccare l'articolo 18".

18:46 Cei: "Serve una soluzione condivisa"

"La situazione del mondo del lavoro costituisce un assillo costante dei Vescovi. La dignità della persona passa per il lavoro riconosciuto nella sua valenza sociale. La Conferenza Episcopale Italiana segue con attenzione le trattative in corso, confidando nel contributo responsabile di tutte le parti in campo, al fine di raggiungere una soluzione, la più ampiamente condivisa". Lo afferma in una dichiarazione il portavoce della Cei, mons. Domenico Pompili

18:26 Fornero: "Domani testo flessibilità in uscita"

"Il testo sulla flessibilità in uscita ci sarà solo domani in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro del Lavoro Elsa Fornero al tavolo con le parti sociali, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti.

18:01 Licenziamenti economici, il governo tira dritto

Il governo non cambia idea sull'articolo 18 in materia di licenziamenti economici: per questa fattispecie non ci sarà la possibilità di reintegro, ma solo quella di indennizzo. Così come previsto nella proposta presentata l'altro ieri alle parti sociali.

17:50 Fornero: "Disincentivi per falsi co.co.pro"

"Ci saranno disincentivi sia normativi sia contributivi per professionalizzare il lavoro a progetto e ridurre quella parte che in realtà è lavoro subordinato". Lo ha detto il ministro del Lavoro Elsa Fornero, illustrando il contenuto della riforma, secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti al tavolo con le parti sociali.

17:47 Monti: "Domani intera riforma in Cdm"

"Domani l'intera riforma del mercato del lavoro sarà portata in Consiglio dei ministri dove saranno vagliati i testi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti.

17:11 Art.18, Monti: "Eviteremo abusi"

"Sull'articolo 18 abbiamo percepito una diffusa preoccupazione, su cui vorrei rassicurare tutti, che il binario dei licenziamenti economici possa essere abusato con aspetti di discriminazione. Il governo si impegna affinché questo rischio non si verifichi perché è nostro dovere evitare discriminazioni con un minimo di attenzione alla stesura. Su questo mi impegno". Lo ha detto il premier Monti, secondo quanto riferito da alcuni presenti, durante l'incontro con le parti sociali.

