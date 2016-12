foto LaPresse

21:52

- Pier Luigi Bersani dichiara di non condividere la modifica dell'art.18 "perché è all'americana e non alla tedesca". Per il segretario del Pd questa norma "va corretta". Sulla possibilità di un voto negativo del Pd alla riforma del lavoro risponde: "Io non penso che Monti possa dire al Pd prendere o lasciare. Non mi aspetto che Monti lo faccia, è chiaro che noi votiamo quando convinti, bisogna ragionare con noi".