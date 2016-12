Art. 18, le novità non toccano gli statali

foto Ansa 11:30 - Le modifiche all'art.18 contenute nella riforma del mercato del lavoro "non riguarderanno gli statali". Lo riferisce una fonte del ministero del Lavoro precisando che "non a caso al tavolo non partecipa il ministro della Funzione Pubblica, Patroni Griffi". - Le modifiche all'art.18 contenute nella riforma del mercato del lavoro "non riguarderanno gli statali". Lo riferisce una fonte del ministero del Lavoro precisando che "non a caso al tavolo non partecipa il ministro della Funzione Pubblica, Patroni Griffi".

Secondo Angeletti "agli statali non si applicherà il nuovo articolo 18 ma varrà solo per i lavoratori privati: la legge 300 si è sempre e solo applicata al privato; nella pubblica amministrazione tutto viene regolato per legge, dai salari ai regolamenti, alla disciplina del contratto ". Bonanni, ha ricordato che "la Fornero ci disse chiaramente che il pubblico impiego non era coinvolto".



Ma la "partita" non è conclusa. Il dipartimento della Funzione Pubblica ha da parte sua evidenziato che "solo all'esito della definizione del testo che riguarda la riforma del mercato del lavoro si potranno prendere in considerazione gli effetti che essa potrebbe avere sul settore pubblico".



