foto LaPresse

19:39

- Massimo D'Alema ha definito "pericoloso e confuso" il testo della riforma del lavoro sull'articolo 18. "Non si stabilisce chi è che valuta se il licenziamento è discriminatorio, disciplinare o economico. Non si può lasciare solo all'impresa la decisione", ha spiegato D'Alema. "Ritengo - ha aggiunto - che il provvedimento è così complesso che si debba far ricorso solo a una legge delega per rispetto della democrazia parlamentare".