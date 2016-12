foto Reuters 18:50 - L'aula della Camera ha dato il via libera alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge Liberalizzazioni. I voti favorevoli sono stati 449, 79 i contrari e 29 gli astenuti. Giovedì ci sarà il voto finale sul provvedimento a partire dalle 19.30. - L'aula della Camera ha dato il via libera alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge Liberalizzazioni. I voti favorevoli sono stati 449, 79 i contrari e 29 gli astenuti. Giovedì ci sarà il voto finale sul provvedimento a partire dalle 19.30.

Dal Pdl 29 voti in meno

Sono i sei deputati del Pdl che hanno votato no alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto liberalizzazioni (Viviana Beccalossi, Maurizio Bianconi, Gianni Mancuso, Alessandra Mussolini, Carlo Nola, Mauro Pili). Gli astenuti del Pdl, invece, sono 23 sui 29 totali (Aracri, Bellotti, Bergamini, Biava, Cassinelli, Castellani, Castiello, Contento, Cossiga, Crosetto, De Angelis, De Corato, Dima, Tommaso Foti, Frassinetti, Mannucci, Antonio Martino, Mazzuca, Moles, Murgia, Paniz, Sisto, Vitali).



Record di assenze, spicca quella di Berlusconi

Astenuti anche i tre deputati delle minoranze linguistiche (Brugger, Zeller e Nicco) e gli ex finiani ora in Fare Italia, Scalia, Ronchi e Buonfiglio. Al Pdl va anche il record delle assenze: 27 deputati. Di questi, 5 in missione (Cirielli, Formichella, Jannone, Leone, Migliori) e 22 che non hanno partecipato al voto (Angelucci, Barba, Berlusconi, Corsaro, D'Alessandro, Dell'Elce, De Luca, Germana', Ghedini, Ghiglia, Girlanda, Laffranco, Lunardi, Martinielli, Antonio Pepe, Mariarosaria Rossi, Saglia, Scapagnini, Stanca, Traversa, Tremonti, Vessa).



Diverse defezioni anche nel Pd

Per quel che riguarda il Pd, sono solo dieci le assenze. Di questi, cinque sono in missione (Barbi, Duilio, Maran, il radicale Mecacci e Parisi) e cinque non hanno partecipato al voto (Baretta, Bucchino, Andrea Orlando, Antonino Russo, Vannucci). in generale, hanno disertato il voto di fiducia anche i deputati di Fli Divella, Paglia e Patarino; quelli di Api Vernetti e Versace; gli esponenti di Grande Sud Micciche' e Soglia; gli Udc Casini e Cesa (in visita a Musy, il consigliere comunale ferito in un agguato oggi a Torino), Anna Teresa Formisano, Lusetti e Mondello; quelli di Popolo e Territorio Calearo, Catone e Marmo; quelli del gruppo Misto Ossorio, Mannino, Sardelli, Lo Monte; i leghisti Maroni, Chiappori, Grimoldi e Nicola Molteni.