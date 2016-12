foto LaPresse

13:00

- "Non parlo di lavoro e di art. 18 perché lo farò stasera a 'Porta a Porta'. In ogni caso non so se di accordo si può parlare". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, intervenendo ad una manifestazione dei sindaci marchigiani a piazza Montecitorio che chiedono sovvenzioni per un'alluvione dell'anno scorso.