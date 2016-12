La Cgil boccia il governo Monti e bolla come "folle" il tentativo di cancellare l'articolo 18. "E' una pazzia". Cosi infatti il leader della Fiom, Maurizio Landini, giudica la riforma sul lavoro, che "non riduce la precarietà, non estende gli ammortizzatori ma rende solo più facili i licenziamenti". "La contrasteremo con ogni mezzo, con ogni forma di protesta democratica, nelle fabbriche e nel Paese", aggiunge Landini.

22:33 Bersani: "Ora governo pensi a creare lavoro"

"Per ridistribuire devi anche creare la ricchezza. Sarebbe anche urgente che, esaurito il tema delle regole, ci si occupi anche di come riusciamo a fare un pò di lavoro perché questo è un punto ancora inevaso e qualcosa bisogna fare perchè la recessione è cosa seria. Dal mese prossimo bisogna mettere in moto un pò di cose". Lo afferma Pier Luigi Bersani, segretario del Pd. "Mi piacerebbe che dal prossimo mese, dopo il 'crescitalia' e il 'salvaitalia' ci sia il 'lavoroitalia"', conclude.

21:53 Bersani: "Su lavoro governo a rischio? Non credo"

A chi gli chiede se il governo rischia con la riforma del lavoro, Pier Luigi Bersani risponde: "Non credo perché i prossimi giorni chiariranno meglio la situazione. Noi conosciamo questi temi, li frequentiamo, altri li frequentano meno, ma più passano i giorni e più si vede meglio cosa vogliono dire nella coscienza collettiva. Si sono sentite cose tipo che i licenziamenti discriminatori sono impediti sotto i 15 dipendenti, già lo era. Io credo che la discussione in Parlamento potrà aggiustare" delle cose.

21:52 Bersani: "Art.18 alla tedesca non all'americana"

Pier Luigi Bersani dichiara di non condividere la modifica dell'art.18 "perché è all'americana e non alla tedesca". Per il segretario del Pd questa norma "va corretta". Sulla possibilità di un voto negativo del Pd alla riforma del lavoro risponde: "Io non penso che Monti possa dire al Pd prendere o lasciare. Non mi aspetto che Monti lo faccia, è chiaro che noi votiamo quando convinti, bisogna ragionare con noi".

21:26 Riforma art.18 non riguarderà gli statali

Le modifiche all'art.18 contenute nella riforma del mercato del lavoro "non riguarderanno gli statali". Lo fanno sapere dal ministero del Lavoro precisando che "non a caso al tavolo non partecipa il ministro della Funzione Pubblica, Patroni Griffi".

21:16 Direttivo Cgil approva lo sciopero

Il comitato direttivo della Cgil ha approvato con 95 voti a favore, 2 contrari e 13 astenuti il pacchetto di 16 ore di sciopero, di cui 8 ore per lo sciopero generale e 8 ore per assemblee, contro le modifiche che il governo intende adottare sull'art. 18.

19:47 Camusso: "Data sciopero dopo calendario Camera"

"Quando conosceremo l'iter parlamentare individueremo la data per lo sciopero generale": lo afferma il leader della Cgil, Susanna Camusso, riferendosi al pacchetto di sedici ore di sciopero contro le norme del governo per la riforma del lavoro. "Il primo pacchetto di otto ore sarà per assemblee nei luoghi di lavoro, le altre otto ore, in un'unica giornata con manifestazioni territoriali, le articoleremo in ragione dei tempi e dei modi della discussione parlamentare".

19:39 D'Alema: "Testo del governo pericoloso"

Massimo D'Alema ha definito "pericoloso e confuso" il testo della riforma del lavoro sull'articolo 18. "Non si stabilisce chi è che valuta se il licenziamento è discriminatorio, disciplinare o economico. Non si può lasciare solo all'impresa la decisione", ha spiegato D'Alema. "Ritengo - ha aggiunto - che il provvedimento è così complesso che si debba far ricorso solo a una legge delega per rispetto della democrazia parlamentare "Noi siamo in una democrazia parlamentare: il governo ha fatto la sua parte (nel testo ci sono alcuni aspetti positivi e altri aspetti sono da migliorare) e ora tocca al Parlamento che è sovrano", ha aggiunto D'Alema che ha voluto anche bacchettare alcuni colleghi di partito: "Ai dirigenti del mio partito consiglierei maggior cautela nel rilasciare dichiarazioni".

18:21 Camusso: "Il governo scarica i costi sui lavoratori"

La Cgil conferma il proprio "no" alla riforma del mercato del lavoro proposta dal governo, e in particolare alla modifica dell'articolo 18. "Non si può contrabbandare la necessità di nuove regole con la crescita del Paese", ha sottolineato il leader del sindacato, Susanna Camusso. "Il governo scarica sui lavoratori, sui pensionati e sui pensionandi i veri costi delle operazioni che vengono fatte".

17:45 Bossi: contrasteremo il governo

Sulla riforma del mercato del lavoro e sull'articolo 18 "noi contrasteremo il governo". Così Umberto Bossi commenta quanto sta uscendo sulla riforma Fornero. "Noi siamo contro il governo Monti e qualsiasi cosa faccia la consideriamo sbagliata", ha aggiunto il leader della Lega.

16:08 Casini su Twitter: "Mi dispiace per la Cgil"

"La riforma del lavoro è coraggiosa, il Parlamento potrà migliorarla ma guai ad annacquarla. Mi dispiace per la Cgil, il governo vada avanti".

15:55 Napolitano: "Riforma non è solo art. 18"

La riforma del mercato del lavoro "non può essere identificata con la sola modifica dell'articolo 18: per poter dare un giudizio bisogna vedere il quadro di insieme". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, parlando con i giornalisti a Vernazza (La Spezia).

13:46 Di Pietro: "Pronti a un Vietnam parlamentare"

"Il governo e il ministro Fornero possono provare quanto vogliono a nascondersi dietro un dito, ma la verità è semplice semplice: la riforma dell'art. 18 vuol dire licenziamenti facili". Ne è convinto il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, che annuncia di essere pronto "a un Vietnam parlamentare pur di non fare passare l'abolizione dell'art. 18, staremo sempre in piazza con i lavoratori e i disoccupati".

13:16 Alfano: "Bene la riforma, niente passi indietro in Parlamento"

"Con questa riforma l'Italia va avanti, ed era giusto che andasse avanti perché si trovava indietro in tutte le classifiche europee e internazionali". Così il segretario politico del Pdl, Angelino Alfano, commenta la riforma del mercato del lavoro. "L'Italia - ha spiegato - stazionava in posti bassi delle classifiche relative all'occupazione giovanile e femminile. Noi difenderemo questa riforma e siamo contenti del fatto che il conto non lo paghino le piccole e medie imprese con l'aumento del costo del lavoro". Sull'articolo 18, infine, "si è trovato un buon punto di equilibrio sul quale non si deve arretrare in Parlamento".

12:09 Cgil: otto ore di sciopero per l'art.18

La Cgil ha annunciato otto ore di sciopero generale contro la riforma Monti.

11:02 Idv: "Non staremo a guardare"

"Diciamo al presidente del Consiglio che l'Italia dei Valori non starà a guardare e che farà tutto quanto è in suo potere per evitare questo scempio dei diritti. Siamo pronti a scendere in piazza con i lavoratori e i disoccupati". Lo dice il portavoce dell'Idv, Leoluca Orlando.

