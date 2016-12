Basta soldi ai partiti, l'Idv lancia un referendum

foto LaPresse 19:37 - Via l'attuale legge sul finanziamento pubblico dei partiti: l'Italia dei valori sta mettendo a punto il quesito referendario per abrogare la normativa in vigore, come ha annunciato il portavoce Leoluca Orlando. Il testo sarà presentato la prossima settimana. Una iniziativa che il gruppo di Di Pietro ha messo in cantiere perché non crede che si arriverà in tempi rapidi a una riforma dei partiti. Meglio dunque "andare sul sicuro", dicono all'Idv. - Via l'attuale legge sul finanziamento pubblico dei partiti: l'Italia dei valori sta mettendo a punto il quesito referendario per abrogare la normativa in vigore, come ha annunciato il portavoce Leoluca Orlando. Il testo sarà presentato la prossima settimana. Una iniziativa che il gruppo di Di Pietro ha messo in cantiere perché non crede che si arriverà in tempi rapidi a una riforma dei partiti. Meglio dunque "andare sul sicuro", dicono all'Idv.

Ecco così l'iniziativa di proporre subito un quesito referendario. "I cittadini sanno - avverte il capogruppo Massimo Donadi - che quando noi ci mettiamo in testa di fare un referendum lo facciamo sul serio". Non è più possibile infatti, incalza, "che i partiti gestiscano, così come hanno fatto in questi ultimi 10 anni, due miliardi di euro nell'assoluta illegalità, cioè nel 'non controllo' da parte di alcuno".



"E' assurdo - prosegue - che non esista un organo in grado di verificare e controllare davvero l'operato dei partiti soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti". E così, spiega Orlando, "noi proponiamo di cancellare la legge n.659 del 18 novembre 1981 che di fatto aveva sostituito la n.195 del 2 maggio 1974. Anche quella abrogata con un referendum".



In più, avverte il capogruppo a Palazzo Madama Felice Belisario, "presenteremo una proposta di legge popolare che affronterà la stessa materia del referendum perché siamo davvero determinati a cambiare questo stato di cose". "Non è possibile, infatti - prosegue il presidente dei senatori Idv - che dal tavolo delle riforme l'argomento della riforma dei partiti e dei loro finanziamenti sia stato completamente espunto".



Il problema ora è quando si potranno raccogliere le firme perché secondo la legge (la 352 del 1970) non può essere depositata richiesta di referendum "nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime".



Ma questo, insiste Donadi, "non sarà un ostacolo perché le firme o le raccoglieremo subito o a gennaio del 2013. Dipende da ciò che ci dirà la Cassazione. L'unica certezza è che in ogni caso nel 2014 i cittadini potranno dire la loro su questa legge che finanzia i partiti consentendogli di agire nella più totale illegalità".