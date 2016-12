foto LaPresse 16:54 - Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto liberalizzazioni. L'annuncio è stato dato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il testo deve essere convertito in legge entro il 24 marzo, pena la sua decadenza. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha espresso "rammarico per l'insensibilità del governo" di fronte alle richiesta inascoltata di Lega e Idv di un chiarimento sulle coperture finanziarie. - Il governo ha posto laalla Camera sul decreto liberalizzazioni. L'annuncio è stato dato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il testo deve essere convertito in legge entro il 24 marzo, pena la sua decadenza. Il presidente della Camera, Gianfranco, ha espresso "rammarico per l'insensibilità del governo" di fronte alle richiesta inascoltata di Lega e Idv di un chiarimento sulle coperture finanziarie.

In particolare Lega e Idv avevano richiesto di un chiarimento a proposito della relazione della Ragioneria generale dello Stato secondo cui il dl liberalizzazioni ha cinque norme senza copertura di bilancio.



Giarda: "Prendo atto delle parole di Fini"

"Prendo atto delle parole che lei ha voluto pronunciare sulla questione di cui questa Camera si è occupata", è stata la risposta del ministro Giarda, replicando al rammarico del presidente della Camera.



Giovedì sera il voto di fiducia

Giovedì pomeriggio il voto sulla fiducia e alla sera il via libera finale al dl sulle liberalizzazioni. E' il calendario messo a punto dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Si inizierà dunque mercoledì alle 14.15 con le dichiarazioni di voto e a partire dalle 15.45 inizierà la prima chiama. Il voto finale invece si terrà giovedì: dalle 18, in diretta tv, si terranno le dichiarazioni di voto e per le 19.30 è previsto l'ok finale.