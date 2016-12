foto Ansa

- La Cgil teme che le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori possano portare a una maggiore facilità nei licenziamenti. "Nonostante gli sforzi per costruire una mediazione, l'esecutivo ha solo manifestato l'intenzione di manomissione dell'articolo. E' più che fondato il timore - fanno sapere dalla Cgil in vista del tavolo a Palazzo Chigi - che in realtà l'obiettivo non sia un accordo ma i licenziamenti facili".