Tangenti, Romano La Russa a Tgcom24

- Non mi sono mai stati dati soldi. Si tratta di un contributo di un amico dirigente del PDL, un carissimo amico, che come contributo elettorale, di sua spontanea volontà, ha deciso di stampare dei manifesti e un po’ di santini per due campagne elettorali. È un contributo di 4-5mila euro. L’indagine va avanti da due anni ma finora nessuno mi ha mai detto nulla, ieri verso mezzogiorno mi è stata notificata la chiusura dell’indagine. Alla chiusura delle indagini mi hanno comunicato di essere indagato. Aspetto che qualcuno mi chiami per dirmi che cosa ho fatto, perché io stesso ho pochi elementi in mano. La questione è trasparente, si tratta di un contributo che, per errore, non è stato registrato. Un errore tecnico e burocratico. In Italia esiste una questione morale e su questo bisogna lavorare per rendere più difficile l’intrusione di malavita negli appalti e nella vita quotidiana della politica. Ho messo a disposizione del mio gruppo e del Presidente Formigoni il mio ruolo di assessore. Se riterranno che posso essere di intralcio, un secondo prima, non un secondo dopo, mi dimetterò. Queste le parole di Romano La Russa a Tgcom24.