foto LaPresse

14:29

- Sulle trattative tra parti sociali ed esecutivo per la riforma del lavoro "spero che si trovi un punto di sintesi". E' l'auspicio del leader del Pd, Pier Luigi Bersani. "Credo - ha aggiunto il segretario - che il governo abbia tutti gli elementi per capire le distanze da colmare. C'è un messaggio utile per l'Italia e per il mondo ed è che l'Italia sta affrontando le riforme".