foto Ansa 00:10 - E' terminato dopo circa tre ore l'incontro tra il ministro del Lavoro Elsa Fornero e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl sulla riforma del mercato del lavoro. I partecipanti alla riunione non hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti al termine dell'incontro e hanno lasciato la sede del ministero di Via Flavia da un'uscita secondaria. - E' terminato dopo circa tre ore l'incontro tra il ministro del Lavoro Elsa Fornero e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl sulla riforma del mercato del lavoro. I partecipanti alla riunione non hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti al termine dell'incontro e hanno lasciato la sede del ministero di Via Flavia da un'uscita secondaria.

Il confronto tra ministero del Lavoro e sindacati sulla riforma del mercato del Lavoro proseguirà martedì mattina. Secondo quanto si apprende, la riunione di lunedì sera nella sede del ministero del Lavoro di Via Flavia non è bastata per raggiungere un'intesa definitiva. Nel corso dell'incontro si sarebbe discusso di ammortizzatori sociali e di flessibilità in entrata e si sarebbe affrontato solo marginalmente il tema dell'articolo 18.