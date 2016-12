Tav, Monti: "L'opera va eseguita"

foto LaPresse Correlati Tav, Monti: fare un passo avanti 21:34 - Da Torino il presidente del Consiglio, Mario Monti, conferma il suo appoggio alla realizzazione della Tav. "E' venuto il momento di fare un passo in avanti", ha detto il premier parlando della linea ad alta velocità Torino-Lione. "Naturalmente bisogna tenere conto delle preoccupazioni locali, cosa che è stato fatto nel corso di molti e molti anni - ha spiegato -. Ora bisogna eseguire l'opera". - Da Torino il presidente del Consiglio, Mario Monti, conferma il suo appoggio alla realizzazione della Tav. "E' venuto il momento di fare un passo in avanti", ha detto il premier parlando della linea ad alta velocità Torino-Lione. "Naturalmente bisogna tenere conto delle preoccupazioni locali, cosa che è stato fatto nel corso di molti e molti anni - ha spiegato -. Ora bisogna eseguire l'opera".

Monti ha incontrato il commissario di Governo per l'alta velocita', Mario Virano, e, mentre un gruppo di no Tav presidiavano la centrale piazza Castello, ha ribadito l'importanza della nuova linea ferroviaria. Il premier ha anche chiamato i sindaci pro-tav di Susa, Gemma Amprino, e di Chiomonte, Renzo Augusto Pinard, per esprimere il suo "apprezzamento per l'impegno che manifestano a sostegno" dell'opera.