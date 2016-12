foto Ansa

19:12

- "Sono positiva sul lavoro che stiamo facendo. Trovo che sia difficile per le parti sociali. Confindustria si lamenta, il sindacato si lamenta. E' la dimostrazione che stiamo lavorando non per una parte ma per il Paese e per il futuro". Il ministro Elsa Fornero difende così il suo piano per la riforma del lavoro. E aggiunge che l'ipotesi di dare le dimissioni se la riforma stessa non arriverà alle Camere "non è una questione all'ordine del giorno".