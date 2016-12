Napolitano: "Ora riforme condivise per garantire comportamenti trasparenti"

foto Tgcom24 15:04 - Il Presidente Giorgio Napolitano plaude alla nascita di un esecutivo dalle caratteristiche nuove, che ha dimostrato "il senso di responsabilità" delle forze politiche che lo sostengono. Ai partiti, il capo dello Stato, chiede ora che "dimostrino di saper varare riforme istituzionali condivise, per troppo tempo eluse", per "garantire nel futuro comportamenti trasparenti sul piano della moralità" e maggiore qualità nelle rappresentanze istituzionali. - Il Presidente Giorgio Napolitano plaude alla nascita di un esecutivo dalle caratteristiche nuove, che ha dimostrato "il senso di responsabilità" delle forze politiche che lo sostengono. Ai partiti, il capo dello Stato, chiede ora che "dimostrino di saper varare riforme istituzionali condivise, per troppo tempo eluse", per "garantire nel futuro comportamenti trasparenti sul piano della moralità" e maggiore qualità nelle rappresentanze istituzionali.

Per il Capo dello Stato, i tanti risultati raggiunti negli ultimi mesi sono tutti da "consolidare ed integrare" ma soprattutto vanno applicati "rigorosamente i provvedimenti ancora all'esame del Parlamento, spingendo fino in fondo l'impegno per la revisione e il contenimento della spesa pubblica".



Napolitano, nel discorso tenuto al Quirinale in occasione della cerimonia di chiusura dei 150 anni dell'Unità d'Italia, ha inoltre chiesto che vengano portate avanti tutte le misure "per la stabilizzazione di una prassi di pareggio di bilancio, per la sostanziale riduzione, attraverso tutte le vie percorribili, dello stock del debito pubblico".



"Ritrovato il valore della coesione nazionale"

Napolitano ha inoltre ricordato come "nel trarre a inizio ottobre le conclusioni dell'esperienza" sulle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, "scrissi che si era prodotto un risveglio di coscienze, questi frutti li stiamo raccogliendo anche nella fase cruciale che la vita pubblica italiana ha imboccato tre mesi fa" da cui è emerso un atteggiamento di "nuova consapevolezza e responsabilità condivisa". "Lo dico - ha aggiunto - pensando al clima in cui si è svolta a novembre la difficile crisi politica".



"Tutto sarebbe stato più arduo se in precedenza non si fosse ritrovato e potenziato quel senso di interesse generale da far prevalere sull'interesse particolare, sul senso e valore della coesione nazionale e sociale come leva per sfide e prove ineludibili" ha aggiunto Napolitano.



"Ora misure per la crescita"

Senza mettere "in forse il percorso di risanamento finanziario", ora la politica deve integrarlo "con misure per il rilancio della crescita" ha sottolineato infine il presidente della Repubblica. Bisogna quindi proseguire con "scelte di governo e parlamentari che stanno palesemente giovando alla salvezza e al prestigio dell'Italia".