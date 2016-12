foto Ap/Lapresse

19:10

- Banche e imprese bocciano le proposte dell'esecutivo per la riforma del lavoro. "La riforma del lavoro che il Governo va delineando non pare ancora in grado di individuare le giuste soluzioni per la competitività delle imprese e, quindi, per la crescita del sistema Paese", scrivono in una nota Abi, Cooperative, Ania, Confindustria, e Rete Imprese Italia in relazione alla trattativa in corso con le parti sociali.